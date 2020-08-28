От этого сердце забьется чаще

Популярная британская исполнительница Дуа Липа похвасталась роскошной фигурой во время отдыха с возлюбленным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Дуа Липа позирует в крохотном бикини, демонстрируя роскошную фигуру на камеру. Также в кадр попала спина ее возлюбленного, который является братом другой супермодели – Беллы Хадид.

Также модели поделилась снимком, на котором запечатлена ее прогулка с возлюбленным и их домашним питомцем на пляже, на фоне волн.

«Сладкие изгибы. Очень круто», «вот это семейный отдых. Счастья вам», «скучаю за вами, вы лучшие!», «очень красиво выглядите», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, британская певица Дуа Липа очаровала светлым образом в честь праздника

Исполнительница отмечает 25-й день рождения, в честь которого опубликовала на своей странице в "Инстаграм" несколько ярких фото. По случаю юбилея Дуа Липа нарядилась в желтое платье с оранжевыми полосками, которое обнажило одно плечо. На кадрах отчетливо видно, что девушка не надела под низ бюстгальтер.

Напомним, что Дуа Липа показала свою подросшую сестру, Брежнева не смогла пройти мимо: "Красавица".

А еще Politeka писала про топ горячих образов: Дуа Липа похвасталась молодым телом в цепях, ремешках и прозрачной сеточке.

Также Politeka сообщала, что дерзкая Дуа Липа в бикини показала, чем наградила ее природа: «Вот это кошечка».