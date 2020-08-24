Популярная британская певица Дуа Липа поразила роскошной фигурой, нарядившись в крохотный топ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первой фотографии красотка позирует в белоснежных шортах-велосипедках и крохотном топе, максимально оголив роскошную фигуру. Лицо при этом певица решила прикрыть при помощи телефона.

На другой фотографии Дуа Липа позирует в том же самом месте, но уже в элегантном бикини, которое лишь подчеркнуло изящные прелести красотки. Снимки стали причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Изящная фигура», «хорошее тело! Видно, что не запускаешь себя», «это бомбезно выглядит, Дуа», «крошка, ты лучшая», «выглядишь отпадно», «обожаю тебя, королева!», «не могу тобой налюбоваться, чертовка», - пишут они.

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На одном из фото Дуа продемонстрировала аппетитные формы, которые умудрилась "выронить" из лифчика купальника. Бюст красотки, безусловно, способен свести с ума. Певица собрала волосы в пучок и уселась под тенью плетеного зонтика, сфотографировав свои прелести с самого выгодного ракурса.

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