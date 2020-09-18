Тіна Кароль презентувала новий музичний альбом "знайти своїх"

Як передає Рoliteka.net, на сторінці зірки в Instagram з'явилося яскраве відео.

"Знайти своїх-це щастя, втратити — випробування. Але набуття "своїх» можливе тільки тоді, коли перестаєш Шукати", - йдеться в підписі до ролика.

Артистка презентувала новий музичний альбом"знайти своїх".

У кліпі Кароль постала в наряді від дизайнера David Koma. Це костюм в коричневих тонах з довгими рукавичками, прикрашеними камінням.

У ролику показано, як Тіна Кароль йде по поручнях моста, а потім падає вниз.

Фрагмент відео просто приголомшив фоловерів зірки.

"Це космос", "Малятко, це було круто«," це дуже сильно! зворушливо! красиво! Спасибі тобі за творчість! Геній у своїй справі"," До мурашок«, " це космос🔥 🔥 🔥...Захоплююся всією душею♥️♥️♥️", » спасибі за це мистецтво погруз ️ погруз занурили в якусь особливу атмосферу і потрапили в саме💗 💗 💗",-пишуть в коментарях.

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте.

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