Тина Кароль презентовала новый музыкальный альбом "Найти своих"
Как передает Рoliteka.net, на странице звезды в Инстаграм появилось яркое видео.
«Найти своих — это счастье, потерять — испытание. Но обретение «своих» возможно только тогда, когда перестаешь искать», - говорится в подписи к ролику.
Артистка презентовала новый музыкальный альбом "Найти своих".
В клипе Кароль предстала в наряде от дизайнера David Koma. Это костюм в коричневых тонах с длинными перчатками, украшенными камнями.
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В ролике показано, как Тина Кароль идет по перилам моста, а затем падает вниз.
Фрагмент видео просто ошеломил фолловеров звезды.
«Это космос», «Малышка, это было круто», «Это очень сильно! трогательно! красиво! Спасибо Тебе за творчество! Гений в своём деле», "До мурашек", «Это космос🔥🔥🔥... Восхищаюсь всей душой♥️♥️♥️», «Спасибо за это искусство 🗝️🥰🥰🥰 Погрузили в какую-то особенную атмосферу и попали в самое 💗💗💗», - пишут в комментариях.
Накануне Кароль представила видеотрилогию под названием "Найти своих".
В видеоряд вошли три главные песни с альбома певицы: "Найти своих", "Лодочка" и "Небо". Остальные треки поклонники Тины смогут послушать в альбоме.
Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте.
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