Популярная украинская певица Тина Кароль в чувственном виде без белья поразила новым кадром

Тина Кароль является едва ли не иконой стиля среди украинских звезд. Элегантные, скромные, блестящие наряды – все это есть в гардеробе знаменитости. При этом Тина является популярной моделью для лучших фотографов Украины. На фан аккаунтах знаменитости очень часто появляются кадры с ее ранних фотосессий. К примеру, не так давно был опубликован кард, сделанный специально для журнала Harper’s BAZAAR.

Фотографу Юлии Горбаченко певица позировала в необычной образе – без белья и прикрывшись одним лишь зеленым пальто. Полная версия стильного фото поразила фанатов. Отметим, также для издания Тина рассказала о себе и карьере.

«Если мужчина – опора, то да – с таким обретаешь еще большую силу, но если он обуза – теряешь себя. Жизнь с мужчиной-"якорем" невыносима. Прощай, игра! Прощай, молодость! Это касается и женщин. Партнеры должны вдохновлять друг друга, а не обрезать крылья, как бы банально это сейчас ни прозвучало. Для чего нужен мужчина? Чтобы направлять женщину, но не управлять ею. Для здоровья – психологического и физического,» - отметила также Тина в интервью.

Стильное фото с стройной певицей, впервые за долгое время обнажившей свои формы впечатлил поклонников.

Мы также писали, что в этом году певица будет отмечать 15-летие своей музыкальной карьеры. Несмотря на карантин и ограничительные меры, у Тины очень насыщенный год в плане работы и старта новых проектов. Специально для журнала Vogue UA артистка снялась не только в чувственной фотосессии, но еще рассказала о новой музыке, чем любит заниматься дома, как ухаживает за сыном.

На чувственном фото Тина позировала в стильном платье с открытой спиной и аккуратными лямками, часть из которых она распустила и приподняла над собой. Аккуратная укладка и удачно подобранный макияж завершали образ знаменитости.

«Пойду-ка выйду,там в коридоре где-то огнетушитель весел, несите!», «Мисс Грациозность🤤», «Какая же Вы эффектная женщина, мне бы такую женщину как Вы, офигеть не встать», «Эстетика, без белья самый сок ❤️», «Само совершенство🤤», «Просто великолепна 😍😭😭😭❤️❤️❤️», «϶ᴛи иɜящныᴇ иɜᴦибы😻», «Умопомрачительная ❤», «Родная моя❤️», «Насколько же красива😻», «Дыхание перехватило чутка 🔥 ❤️».

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте.

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

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