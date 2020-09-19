Модель Анастасія Квітко похвалилася своєю подружкою, яка зовсім забула про скромність

На фото Еллі, так звуть подружку, сиділа в панчохах і чорній нижній білизні. Красуня задерла ноги на столик, а сама розвернулася в бік об'єктива камери. Волосся у дівчини були розпущені. Кадр вийшов дуже спекотним і спокусливим, адже модель нічого не соромилася показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Слідуйте за моєю дитинкою", - підписала кадр Квітко.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Краща гра", "Привіт, красуня, ти дуже хороша, я люблю тебе, я Посилаю тобі багато поцілунків", "але я чекаю твоїх приголомшливих фото", "Ого, яку красиву жінку показав мій Бог", "Gorgeous", "у мене слинки течуть", "Ура яка красива жінка", "виглядає так жарко", "ти божественна красива лялька, красива і божественна".

Повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян", блиснула на відпочинку фігурою в білосніжному бікіні.

Дівчина дуже любить розкіш, тому намагається доглядати за собою по максимуму і приховує недоліки. На одному з яскравих фото Квітко блиснула в білому боді своїми достоїнствами.

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