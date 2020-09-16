Известная модель Анастасия Квитко похвасталась своей подружкой, которая зажгла не только сердца

На фото девушка показалась в кружевном белье, которое было полу снято со звезды. Красотка оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Модель без стыда демонстрировала пышную грудь, стоя на фоне желтого плаката. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Моя малышка вернулась", - лаконично подписала фото Анастасия.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Зажигательная малышка".

Сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", обтянулась латексом яркого цвета.

Модель снова покорила поклонников стильным фото. Девушка обладает невероятной фигурой – пышные бедра и большой бюст не оставляют равнодушными никого.

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко похвасталась формами в тесном наряде.

Так, на опубликованных кадрах Квитко позирует в тесных штанах, демонстрируя упругие формы во всей красе. Дополнял образ красотка практически невидимый топ. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, русская Кардашьян обтянула белоснежные "холмы" тонким боди

Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян показала свои цветущие "бутоны" в летнем платье

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян не удержала свои "шары" в черной атласной ткани



