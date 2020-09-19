Відома модель Ебігейл Ретчфорд постала повністю оголеною 

Зірка володіє пишними формами, завдяки яким набула великої популярності в мережі,  пише Politeka.net. Модель не дуже часто публікує фото в Instagram, ніби даючи своїм шанувальникам звикнути. 

Так, модель вирішила побалувати підписників в Instagram, опублікувавши знімок, на якому постала повністю оголеною. 

Гаряча красуня прикрила великі груди руками зі світлим манікюром. Величезні принади були притиснутими одна до одної і виглядали дуже спокусливо. 

Від стрункої фігури і накачаних рук - не можна відірватися. 

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Сліпуча модель зробила високу зачіску, і кілька пасом, що випали, обрамляли обличчя і лягли на шию. Зірка дивилася в сторону, відкривши пишні губи. Різні аксесуари доповнили образ. 

За годину пост зібрав понад 25 тисяч лайків і багато коментарів. 

Користувачі мережі оцінили чудові об'єми знаменитості і написали їй масу приємних слів. 

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Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в жовтому бікіні, яке переважно складалося з мотузочок. Зірка стояла перед дзеркалом у ванній, поруч з умивальником. Ебі показувала свою фігуру і апетитні місця, а на тлі можна побачити велике панорамне вікно і ванну. 

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд підкорила видом в тонкому, ледь не прозорому боді з трендовим принтом цього року. Зірка позувала, просто розпустивши довгі і рівні локони за спину і нагнувшись вперед. Вип'ятивши свої сідниці, дівчина виглядала вельми привабливо, що відразу відзначили шанувальники.

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