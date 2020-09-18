Зірка "Квартал 95" Юрій Ткач порадував новим відео зі своєю сім'єю

Актор поділився свіжими кадрами на своїй сторінці Instagram, повідомляє Politeka.net.

Днями дочка артиста Ліза відсвяткувала свій день народження. І зараз артист вирішив показати закулісся свята.

Ткач показує, що різними речами для святкування вже заповнено одне авто, а тепер потрібна ще одна машина, щоб покласти зокрема речі, які він тримає в руках. При цьому артист зазначає, що навіть не знає, що там.

За кадром чути голос його дружини, яка каже, що це його костюм яйця. Почувши це, Ткач артистично кидає речі, розгортається і йде.

Фолловери активно коментують побачене.

"Не по кайфу Юрію костюм яйця", "ти працюєш яйцем? Юра такого я не очікувала, від тебе але удачі", " Ткач, не психуй", "навіщо ж так ображати чоловіка?", "Здалося човен надувний в руках♪", - пишуть під відео.

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