Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач огорошил внезапным появлением возле роддома
Как передает Politeka.net, соответствующее фото появилось на странице проекта «Світське життя» в Инстаграм.
Дело в том, что актриса проектов «Квартал 95» Анна Саливанчук родила второго ребенка и коллеги пришли ее поздравить.
На фото также засветилась актриса Ирина Сопонару.
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При этом очень бурно в Сети отреагировали именно на Юрия Ткача.
«Малышка Ткач такая забавная», «Ткачам срочно нужен годовой абонемент в спорт зал», «Семейство Ткачей так похожи между собой. Словно брат и сестра», - пишут в комментриях.
Также в Сети присоединились к поздравлениям молодой матери. Ей и новорожденному желают крепкого здоровья.
Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказала, что ее пятилетний сын Глеб несмотря на свой столько юный возраст, повел себя очень по-взрослому. Малыш пытался даже прочитать ему сказку настолько, насколько он это умеет сделать.
Как призналась артистка, что это был один из самых трогательных моментов в ее жизни.
"Честно, нет ничего прелестней, чем наблюдать как старший приносит ему свои игрушки, целует ему ножки и пытается прочитать сказку, как умеет. А потом подходит ко мне и говорит, мама, брату нужна твоя сися, а я пока подожду. Ты его покорми, а потом меня — это любовь с первого взгляда", - поделилась звезда.
Напомним, Юрий Ткач из "Квартал 95" взбесил пляжными развлечениями.
Как сообщала Politeka, покрасневший Ткач из «Квартал 95» похвастался красавицей-дочкой.
Также Politeka писала, что Ткач с выпученными глазами из "Квартал 95" удивил сходством с женой.