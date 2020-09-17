Звезды студии «Квартал 95» Юрий Ткач и Евгений Кошевой удивили ярким снимком

Как передает Politeka.net, фото появилось на официальной странице «Квартала 95» в Instagram.

На одном снимке запечатлены Кошевой и Ткач, которые стоят радом в одинаковой одежде – полосатых футболках, темных шортах, белых носках с черными полосками и черных кроссовках. Рядом фото их дочерей, которые позируют также в полосатых черно-белых футболках и комбинезонах.

«Яблочко от яблоньки», - подписаны кадры.

«Прям каникулы строгого режима», «Яблочки и яблони супер!!!», «Лучшие комики страны», «Ого, как изменились люди за года», - пишут в комментариях.

Напомним недавно Ткач появился на кадре в халате и полотенцем замотанным на голове, чем знатно повеселил своих поклонников.

"Юрчик густыми волосами обзавелся", "Самый, обаятельный и привлекательный артист!!", "Аладдин уже не тот", " О.... Да вы батенька просто мачо", "Похож на домохозяйку", "Полотенечко на голове чтобы волосики росли?)", "Не, ну глаз не оторвать))) какой же ты гармоничный пироженко )) смотришь, улыбаешься и жизнь налаживается! Человек позитив человек оркестр)", - писали в комментариях под снимком артиста.

Напомним, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках.

Также Politeka писала, что радостный Ткач из «Квартал 95» показал, как развлекается с двумя красотками.