Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач удивил снимком с после принятия водных процедур

Как передает Politeka.net, фото он поделился на своей страничке в Instagram.

"Каждый раз перед сценой принимаю купель", - сообщил актер в подписи к снимку.

В подтверждение своим словам, Ткач появился на кадре в халате и полотенцем замотанным на голове, чем знатно повеселил своих поклонников.

"Юрчик густыми волосами обзавелся", "Самый, обаятельный и привлекательный артист!!", "Аладдин уже не тот", " О.... Да вы батенька просто мачо", "Похож на домохозяйку", "Полотенечко на голове чтобы волосики росли?)", "Не, ну глаз не оторвать))) какой же ты гармоничный пироженко )) смотришь, улыбаешься и жизнь налаживается! Человек позитив человек оркестр)", - писали в комментариях под снимком артиста.

Стоит отметить, что Ткач довольно часто публикует забавные фото в соцсетях

Ранее актер позабавил кадром с "огнем" из ушей, при этом с серьезным выражением лица. Юморист вооружился необходимым "инвентарем", прицепив его к голове, и посмотрел в камеру.

«Не суйте петарды в уши», - подписал кадр "кварталовец".

Напомним, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках.

Также Politeka писала, что радостный Ткач из «Квартал 95» показал, как развлекается с двумя красотками.