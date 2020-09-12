Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач удивил снимком с после принятия водных процедур
Как передает Politeka.net, фото он поделился на своей страничке в Instagram.
"Каждый раз перед сценой принимаю купель", - сообщил актер в подписи к снимку.
В подтверждение своим словам, Ткач появился на кадре в халате и полотенцем замотанным на голове, чем знатно повеселил своих поклонников.
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"Юрчик густыми волосами обзавелся", "Самый, обаятельный и привлекательный артист!!", "Аладдин уже не тот", " О.... Да вы батенька просто мачо", "Похож на домохозяйку", "Полотенечко на голове чтобы волосики росли?)", "Не, ну глаз не оторвать))) какой же ты гармоничный пироженко )) смотришь, улыбаешься и жизнь налаживается! Человек позитив человек оркестр)", - писали в комментариях под снимком артиста.
Стоит отметить, что Ткач довольно часто публикует забавные фото в соцсетях
Ранее актер позабавил кадром с "огнем" из ушей, при этом с серьезным выражением лица. Юморист вооружился необходимым "инвентарем", прицепив его к голове, и посмотрел в камеру.
«Не суйте петарды в уши», - подписал кадр "кварталовец".
Напомним, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.
Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках.
Также Politeka писала, что радостный Ткач из «Квартал 95» показал, как развлекается с двумя красотками.