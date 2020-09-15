Очень похожа на папу

Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач похвастался своей подросшей дочерью в ее день рождения

15 сентября дочь юмориста Лиза отмечает свой день рождения. По этому поводу родители решили устроить для девочки семейный праздник. Ткач поделился соответствующим снимком в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Ткач и его жена трогательно приобнимают маленькую Лизу. Девочка позирует с милой улыбкой на лице в черном платье с оригинальным украшением. При этом на лице шестилетней красотки можно заметить легкий макияж и блестки.

«С днем рождения, малая))) Любим тебя, наше Солнышко)», - трогательно подписал фото счастливый отец.

Его поклонники не смогли пройти мимо этой публикации.

«Поздравляю ваше солнышко) Желаю всего самого самого наилучшего!», «Мы тоже от чистого сердца поздравляем», «С днём рождения ) пусть растёт здоровая и радует родителей», «С днём рождения вашу красавицу. Мамина радость, папина гордость. Расти здоровой красивой и счастливой цветочек», «С днём рождения нашу звездочку! Счастливого детства и исполнения желаний», «Копия папа», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ткач удивил снимком с после принятия водных процедур.

"Каждый раз перед сценой принимаю купель", - сообщил актер в подписи к снимку.

В подтверждение своим словам, Ткач появился на кадре в халате и полотенцем замотанным на голове, чем знатно повеселил своих поклонников.

Напомним, распаренный Ткач из "Квартал 95" в одном халате поразил внешним видом: "Аладдин уже не тот".

Как сообщала Politeka, счастливого Юрия Ткача из "Квартал 95" застали под роддомом, фото семейства.

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" озадачил странной выходкой на съемочной площадке: "Уже стаканюру лупонул".