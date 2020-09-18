Звезда «Квартал 95» Юрий Ткач порадовал новым видео со своей семьей

Актер поделился свежими кадрами на своей странице Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На днях дочь артиста Лиза отпраздновала свой день рождения. И сейчас артист решил показать закулисье праздника.

Ткач показывает, что различными вещами для празднования уже заполнено одно авто, а теперь нужна еще одна машина, чтобы положить в частности вещи, которые он держит в руках. При этом артист отмечает, что даже не знает, что там.

За кадром слышен голос его жены, которая говорит, что это его костюм яйца. Услышав это, Ткач артистично бросает вещи, разворачивается и уходит.

Фолловеры активно комментируют увиденное.

«Не по кайфу Юрию костюм яйца», «Ты работаешь яйцом? Юра такого я не ожидала, от тебя но удачи», «Ткач, не психуй», «Зачем же так обижать мужа?», "Показалось лодка надувная в руках 😂", - пишут под видео.

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