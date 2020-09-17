Модель Жизель Олівейра, яка є представником бренду Victoria's Secret, показала фігуру в одному ТОПі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах модель позує в білосніжному топі, ефектно демонструючи розкішну фігуру. Завдяки відсутності рукавів, в кадр також потрапило тату на руці у дівчини. Доповнювати образ Олівейра вирішила за допомогою елегантного Кольє, ідеальної зачіски й макіяжу.

"Дика орхідея», «ох, який же класний вигляд», «божественне тіло», «ідеальний загар», "до чого ж ти хороша", - пишуть її шанувальники.

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На фото красуня розвернулася спиною до камери і позувала в шортах і топі, а образ доповнила чобітьми і сумочкою. Жизель без сорому демонструвала ідеальні ніжки і п'яту точку. На другому фото вже зірка показала своє обличчя, яке було закрите маскою. На останньому кадрі Олівейра вже стояла трохи далі і показувалася на повний зріст.

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