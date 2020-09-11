Известная модель Жизель Оливейра, ангел Victoria’s Secret", показала себя и рассказала про поездку

На фото красотка развернулась спиной к камере и позировала в шортах и топе, а образ дополнила сапогами и сумочкой. Жизель без стыда демонстрировала идеальные ножки и пятую точку. На втором фото уже звезда показала свое лицо, которое было закрыто маской. На последнем кадре Оливейра уже стояла немного дальше и показывалась во весь рост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сделала эти фотографии в Нью-Йорке за неделю до отъезда", - написала Жизель.

Фанаты поставили более четырех тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Люблю это", "Хороша", "Эти сапожки созданы для «Стомпина»", "Это прекрасно", "Вот это да!!! Вы очень хорошо выглядите !!!! я люблю это !!!!", "Эти фотографии невероятны, и ты слишком веселая!", "Очень и очень красивая", "Hermosa".

Сообщалось, что звезда Victoria's Secret Жизель Оливейра нарядилась в наряд без белья, обнажив при этом лишнее.

«Бегать по поручениям и выглядеть мило», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Оливейра позирует в темном наряде с декольте, который эффектно демонстрирует ее роскошные формы без белья.

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