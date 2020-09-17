Відома російська співачка, дочка Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте, блиснула стрункою фігурою

Крістіна Орбакайте абсолютно не виглядає на свої 49 років, повідомляє Politeka.net. Вся справа в тому, що зірка активно стежить за собою. Співачка дотримується здорового харчування і є частим відвідувачем спортзалу.

Цього разу зірка продемонструвала витончену фігуру під час прогулянки в одному з районів Нью-Йорка.

Орбакайте вибрала сіру футболочку, яка начебто і сиділа вільно, але при цьому підкреслила груди. Стильні обтягуючі джинси на високій посадці відмінно виглядали, виділивши стегна.

Доповнили образ різні аксесуари.

Христина зробила невигадливий хвостик. Вона повернула голову вбік і посміхнулася.

"У променях заходу🌤 🌅", - підписала фото Російська знаменитість.

За 20 хвилин пост зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів.

"з любов'ю в душі", " як завжди прекрасна!", "Красуня!!! 🌹 🌹 🌹 ", "Чудове фото🌅 👏", " дуже вдале фото! Христина-трудівниця! Розумниця, красуня і просто хороша людина!", "Обожнюю", "Ну яка ж красуня", "красуня😀 😀 😀 👍 👍 👍", "Така натуральна краса, просто божественно", "чарівна🌹 🌹 🌹❤️", " Христина, Я обожнюю вас з опудала. Спочатку читала, потім дивилася. Ви так все передали - всю драму... а Ваше обличчя ... а потім любов-морква.. Ви смішна, прикольна... і ще - ви дуже стильна на сцені.. ❤ ️ ", "Найкрасивіша 😘", " Ось це краса ❤️ але сходи сонця краще 😉", " Шик, блиск, краса! Найкраща!🌹 🌹 🌹 ",- написали користувачі мережі.

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