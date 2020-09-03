В Сети бурно отреагировали на свежее фото дочери Кристины Орбакайте
Как сообщает Politeka.net, снимок обсуждают на фан-странице в Инстаграм.
На новом фото радостная Клавдия позирует посреди улицы в короткой черной юбке, белой рубашке и высоких черных гольфах. Девочка закинула рюкзак за плечо и с улыбкой смотрит в камеру.
«Ух ты, какая модная Клавочка, красавица!», «Как выросла. Красавица», «Ноги длинные такие», «Как кузнечик, ножки длинные, лапушка», «Хорошенькая, Клавушка👍🏻 супермодель», «Ох, и ничего себе . Ей дет 15 дашь», «Уже такая взрослая👏😮», «Красотка! Ноги как у мамы», «Длинноногая, вся в мамочку», «Ой! Как повзрослела!!!», «Длинные ножки», «Клёвая стильная!!!», - пишут в комментриях.
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При этом многие обратили внимание на большой размер ноги Клавдии.
«Уже такой большой размерчик ноги!? Что будет дальше?», «В папу пошла крупненькая, да и мама высокая», «Она папины кроссовки надела», - пишут в комментариях.
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