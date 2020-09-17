Популярна українська співачка Наталія Могилевська блиснула неймовірною красою на природі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Осінь настає 🍁Не хочеться теплого одягу. : (((Цього року страшно полюбила носити кімоно", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Могилевська позує в кімоно від популярного українського дизайнера. Все це відбувається на терасі, а на задньому тлі видніється річка і дерево.
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Також співачка розповіла про те, що до неї на день народження прийшов хореограф Влад Яма. Для Заходу він також вибрав кімоно.
«А ви бачили в якому кімоно Влад Яма прийшов до мене в цьому році на день народження? Кімоно був писк року і для чоловіків. ❤ ️ ",- йдеться в тексті повідомлення.
"Наташа, ви прекрасні», «красуня», «ось це перетворення", " шикарна. Ви розквітаєте на очах«, " гарнішаєте з кожним днем. Дуже і дуже класно", - пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що Наталія Могилевська попросила в українців поради про те, як їй краще вести наступні випуски шоу «Танці з зірками»
Так, співачка вирішила дізнатися, якою мовою їй варто вести улюблене багатьма шоу.
Нагадавши, помолоділа Могилевська без сорому посвітила бюстом у вбранні з декольте.
Як повідомляла Politeka, помолоділа Могилевська запаморочила голову пікантним виглядом в гримерці.
Також Politeka писала, що Могилевська вбила наповал кадрами з Дорофєєвою, Джамалою і Поляковою.