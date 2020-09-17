Популярная украинская певица Наталья Могилевская сверкнула невероятной красотой на природе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Осень наступает 🍁Не хочется тёплой одежды. :((( В этом году страшно полюбила носить кимоно», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Могилевская позирует в кимоно от популярного украинского дизайнера. Все это происходит на террасе, а на заднем фоне виднеется река и дерево.

Также певица рассказала о том, что к ней на день рождение пришел хореограф Влад Яма. Для мероприятия он также выбрал кимоно.

«А вы видели в каком кимоно Влад Яма пришел ко мне в этом году на день рождения? Кимоно был писк года и для мужчин. ❤️», - говорится в тексте сообщения.

«Наташа, вы прекрасны», «красотка», «вот это преображение», «шикарная. Вы расцветаете на глазах», «хорошеете день ото дня. Очень и очень классно», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что Наталья Могилевская попросила у украинцев совета о том, как ей лучше вести следующие выпуски шоу «Танці з зірками»

Так, певица решила узнать, на каком языке ей стоит вести любимое многими шоу.

Напомним, помолодевшая Могилевская без стыда посветила бюстом в наряде с декольте.

Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская вскружила голову пикантным видом в гримерке.

Также Politeka писала, что Могилевская сразила наповал кадрами с Дорофеевой, Джамалой и Поляковой.