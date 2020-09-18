Легендарна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішною фігурою, відпочиваючи на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Доброго ранку", - коротко йдеться в підписі.

На опублікованому знімку Нікітюк позує в наряді власного виробництва, зробленому з принтом у вигляді кокоса. При цьому ведуча грайливо задерла шорти, оголивши і без того ідеальні ноги.

Уточнимо, що шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати. Фотографію красуня викинула у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що українська телеведуча Леся Нікітюк показала палкі кадри з відпустки.

Кілька днів тому зірка розповіла, що вирушила в осінню відпустку разом зі своєю сім'єю, звідки активно ділиться новими фото і яскравим відео. Леся вже показала свою маму і тата, відпочиваючого на узбережжі.

А кілька годин тому дівчина блиснула підтягнутою фігурою в дуже яскравому бікіні рожевого кольору з леопардовими цятками. При цьому телеведуча позувала без укладок і макіяжу. Поїдаючи соковитий кавун, Леся розповіла про свої враження від відпочинку і показала найсолодший час дня на курорті.

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