Легендарна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішною фігурою, відпочиваючи на морі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Доброго ранку", - коротко йдеться в підписі.
На опублікованому знімку Нікітюк позує в наряді власного виробництва, зробленому з принтом у вигляді кокоса. При цьому ведуча грайливо задерла шорти, оголивши і без того ідеальні ноги.
Уточнимо, що шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати. Фотографію красуня викинула у себе в Сторіс.
Біда настигла Настю Івлєєву за кордоном, відверте зізнання: "Тримайся, ми з тобою!"
Нацбанк після скандалу вводить в обіг нові гроші, як вони виглядають: "З 15 вересня..."
Шалено зарослий Потап вразив змінами в зовнішності, навіть Галкін висловився: "Батюшка, благослови!"
Зарплата в 20 тисяч гривень, досвід роботи не обов'язковий: чому саме готові навчити українців за день
До цього ми писали, що українська телеведуча Леся Нікітюк показала палкі кадри з відпустки.
Кілька днів тому зірка розповіла, що вирушила в осінню відпустку разом зі своєю сім'єю, звідки активно ділиться новими фото і яскравим відео. Леся вже показала свою маму і тата, відпочиваючого на узбережжі.
А кілька годин тому дівчина блиснула підтягнутою фігурою в дуже яскравому бікіні рожевого кольору з леопардовими цятками. При цьому телеведуча позувала без укладок і макіяжу. Поїдаючи соковитий кавун, Леся розповіла про свої враження від відпочинку і показала найсолодший час дня на курорті.
Нагадавши, пустотлива Нікітюк покрутила пружним багатством в одному бікіні
А ще Politeka писала, що гаряча Нікітюк блиснула дарами природи посеред ванної
Також Politeka повідомляла, що пустотлива Нікітюк на тлі роздягненого чоловіка пустилася " у всі