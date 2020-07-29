Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк сверкнула идеальной фигурой в облегающем купальнике на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Отмечайте своего мужа в комментах, который делает также. Богдан Богданович, мы тебя обожаем», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Никитюк в облегающем купальнике застыла в пикантной позе ради горячего кадра. Однако из-за мужчины, который на заднем фоне выпивает, он получился достаточно комическим. На это обратили внимание ее поклонники.
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«Леся папика нашла», «вот это кадр», «правда жизни», «приукрасила мужчину на заднем фоне», «идеально все», «мама дорогая…вот это номер», «до слез», «бедолашный. Так подшкварился», — пишут они.
До этого сообщалось, что украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как веселится в отеле в стильном экстра-мини.
Последние несколько недель Леся показывает в разделе Стори на своей странице в социальной сети Инстаграм, как проходят съемки второго сезона ее собственного проекта "Ле-маршрутка". Во время путешествий Никитюк с удовольствием показывает достопримечательности разных уголков Украины, рассказывает о самом интересном, а также удивляет курьезами.
При этом Леся также любит демонстрировать в Стори, что любит есть (звезда не придерживается особых диет несмотря на ее стройную фигуру), и как отдыхает в отеле. В этот раз Леся в модном нежно-розовом костюме восхитила домашним видом и стройными ножками в постели.
Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.
Также Politeka писала, что Никитюк в позе горячей кошечки бесстыдно посветила грудью