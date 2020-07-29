Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк сверкнула идеальной фигурой в облегающем купальнике на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Отмечайте своего мужа в комментах, который делает также. Богдан Богданович, мы тебя обожаем», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Никитюк в облегающем купальнике застыла в пикантной позе ради горячего кадра. Однако из-за мужчины, который на заднем фоне выпивает, он получился достаточно комическим. На это обратили внимание ее поклонники.

«Леся папика нашла», «вот это кадр», «правда жизни», «приукрасила мужчину на заднем фоне», «идеально все», «мама дорогая…вот это номер», «до слез», «бедолашный. Так подшкварился», — пишут они.

До этого сообщалось, что украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как веселится в отеле в стильном экстра-мини.

Последние несколько недель Леся показывает в разделе Стори на своей странице в социальной сети Инстаграм, как проходят съемки второго сезона ее собственного проекта "Ле-маршрутка". Во время путешествий Никитюк с удовольствием показывает достопримечательности разных уголков Украины, рассказывает о самом интересном, а также удивляет курьезами.

При этом Леся также любит демонстрировать в Стори, что любит есть (звезда не придерживается особых диет несмотря на ее стройную фигуру), и как отдыхает в отеле. В этот раз Леся в модном нежно-розовом костюме восхитила домашним видом и стройными ножками в постели.

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.

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