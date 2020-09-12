Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде с пушком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Магический вечер», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует на балконе на фоне бассейна и отеля в Турции, нарядившись в облегающие шорты с «мохнатым» топом. При этом поклонники звезды обратили внимание на идеальные ноги кумира.

«Эти бесконечные ноги...! Они радует глаз! Спасибо Лэся!», «образ отпад», «красотка моя», «богиня», «ой Лесь…что с тобой?», «Боже, что за лебедь такой красивый?», «вах, какой женщин красивый», «зачем овцу натянула на грудь?», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что украинская телеведущая Леся Никитюк показала жаркие кадры из отпуска.

Несколько дней назад звезда рассказала, что отправилась в осенний отпуск вместе со своей семьей, откуда активно делится новыми фото и ярким видео. Леся уже показала свою маму и папу, отдыхающего на побережье.

А несколько часов назад девушка блеснула подтянутой фигурой в очень ярком бикини розового цвета с леопардовыми пятнышками. При этом телеведущая позировала без укладок и макияжа. Поедая сочный арбуз, Леся рассказала о своих впечатлениях от отдыха и показала самое сладкое время дня на курорте.

Напомним, шаловливая Никитюк покрутила упругим богатством в одном бикини

А еще Politeka писала, что горячая Никитюк сверкнула дарами природы посреди ванной

Также Politeka сообщала, что шаловливая Никитюк на фоне раздетого мужчины пустилась "во все