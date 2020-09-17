Актриса і телеведуча з Росії Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, блиснула фігурою в купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Стільки повідомлень приходить в direct з питанням, з ким же я полетіла у відпустку?🤔 🙉 Які є припущення?) P. S. головне, що нам добре", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Кошкіна позує у фіолетовому крихітному купальнику, демонструючи на камеру чудову фігуру. Її шанувальники високо оцінили витівку кумира.
"Які у тебе потерті коліна" « " по колінах вашим видно, що вам дуже добре😂 молодці! Раді всі за вас», «видно, коліна робочі», «фігурка-клас», "з ким би не полетіла, головне щоб добре відпочили й відмінно провели час", - пишуть вони.
Як виглядали Кароль, Брежнєва, Івлеєва та інші зірки до того, як потрапили в шоу-бізнес: з простушок в королеви
Фігуриста "наречена" Харламова без сорому скинула купальник, спокусивши Тарзана: "Цікавіше, ніж Асмус"
Переможниця " Євробачення "Кончіта Вурст приголомшила новою зміною в зовнішності:" Королева!"
Олександр Пономарьов благає українців про допомогу: "Єдине, що залишилося..."
До цього ми писали, що актриса і телеведуча Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розбурхала мережу відвертим фото без ліфчика.
На своїй сторінці в Instagram Кошкіна похвалилася провокаційними кадрами в басейні, де на одному зі знімків зірка позує, знявши верхню частину купальника.
Так, Яна позувала в басейні в червоному бікіні й вирішила заради пікантного кадру Скинути ліфчик. Дівчина повернулася спиною до камери й підкинула ліф, прикриваючи пишний бюст рукою. При цьому купальник ефектно завис в повітрі у неї над головою.
Нагадавши, "пишногруда наречена" Харламова блиснула достоїнствами в міні-бікіні:"Гарік в кущах сховався".
Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна звела з розуму формами в "Хижому" пеньюарі:"Шик, блиск, розпуста".
Також Politeka писала, що Яна Кошкіна розбурхала кадрами на білих простирадлах: в таку легко закохатися.