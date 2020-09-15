Известная российская актриса и блогерша Яна Кошкина впечатлила соблазнительной фигурой в пеньюаре

30-летняя красотка, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото звезда предстала в весьма пикантном образе. Она стояла перед зеркалом в кокетливом пеньюаре с леопардовым принтом. Низ наряда украшен черным кружевом. По фото отчетливо видно, что актриса заметно похудела. Наряд идеально подчеркнул ее фигуру.

«Осматривать окрестности...», - подписала фото звезда.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого снимка и тут же засыпали ее комментариями.

«Яна, когда замуж? Пора рожать Красивых Детей!», «Похудела сильно», «Яркая и прелестная!», «Шик, блеск, разврат», «Стройняшка!», «Взгляд Волчицы, Сердце Леопарда», «Кошечка», «Ррррр, беспощадная пантера.. самая коварная хищница, Яна.. берегитесь», «Лееее, что за персик. Я таких только на дереве видел», - пишут люди.

Отметим, что сами Кошкина и Харламов слухи о своем романе не подтверждают. Информация об их отношениях начала появляться в СМИ после новостей о разводе Харламова с актрисой Кристиной Асмус.

Напомним, ранее мы писали, что Яна Кошкина восхитила формами в эффектном мини. Девушка стояла в примерочной, позируя в невероятно коротком платье в цветочек. По словам Кошкиной, в комплект к такому платью должны выдавать охрану, ведь в таких платьях можно лишь хвастаться нижним бельем.

Напомним, обнаженная «невеста» Харламова взбудоражила кадрами на белых простынях: в такую легко влюбиться.

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