О такой фигурке можно только мечтать

30-летняя актриса и телеведущая Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, взбудоражила роскошной фигурой

Как передает Politeka.net, свежее фото с отдыха девушка опубликовала у себя в Инстаграм. Яна отправилась отдыхать, о чем рассказала своим подписчикам. Первый день красотка провалялась в отельном номере, а теперь, судя по всему, решила выйти к бассейну, чтобы позагорать.

На фото Кошкина позировала в соблазнительном красном бикини. Она пикантно разлеглась возле бассейна и грелась на солнышке, хвастаясь своими аппетитными формами.

«А всё уже...Надо было раньше», - подписала фото красавица.

Всего за час пост красотки собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов, но не обошлось и без негативных отзывов.

«Яна, ты правда тупая? Или это роли такие достаются?) не злись)», «Говорят, что люди это место огородили и теперь носят цветы, как место лежбища и загара богини красоты», «Шикарный вид, Янка-обезьянка», «А Гарик вон в кустах спрятался)))», «Яна, ты хороша) правда) честно честно) но как актриса не очень)», «Прилечь бы рядом)», «Боже... красиивая», «Красатуля!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Харламову активно приписывают роман с Кошкиной. Его якобы видели с ней на вечеринке у Ляйсан Утяшевой. Сами звезды роман отрицают.

Напомним, что Яна Кошкина пленила вкусными формами в непристойном декольте: "Богиня".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина свела с ума формами в "хищном" пеньюаре: "Шик, блеск, разврат".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина взбудоражила кадрами на белых простынях: в такую легко влюбиться.