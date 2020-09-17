Актриса и телеведущая из России Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, сверкнула фигурой в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Столько сообщений приходит в direct с вопросом, с кем же я улетела в отпуск?🤔🙉 Какие есть предположения?) P.S. Главное, что нам хорошо», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Кошкина позирует в фиолетовом крохотном купальнике, демонстрируя на камеру великолепную фигуру. Ее поклонники высоко оценили выходку кумира.

«Какие у тебя потёртые коленки», «По коленкам вашим видно, что вам очень хорошо😂 молодцы! Рады все за вас», «видно, колени рабочие», «фигурка-класс», «с кем бы не улетела, главное чтобы хорошо отдохнули и отлично провели время», - пишут они.

До этого мы писали, что актриса и телеведущая Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, взбудоражила сеть откровенным фото без лифчика.

На своей странице в Instagram Кошкина похвасталась провокационными кадрами в бассейне, где на одном из снимков звезда позирует, сняв верхнюю часть купальника.

Так, Яна позировала в бассейне в красном бикини и решила ради пикантного кадра сбросить лифчик. Девушка повернулась спиной к камере и подбросила лиф, прикрывая пышный бюст рукой. При этом купальник эффектно завис в воздухе у нее над головой.

Напомним, "пышногрудая невеста" Харламова сверкнула достоинствами в мини-бикини: "Гарик в кустах спрятался".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина свела с ума формами в "хищном" пеньюаре: "Шик, блеск, разврат".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина взбудоражила кадрами на белых простынях: в такую легко влюбиться.