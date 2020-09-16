Российская актриса и телеведущая Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, взбудоражила сеть откровенным фото без лифчика

На своей странице в Instagram Кошкина похвасталась провокационными кадрами в бассейне, где на одном из снимков звезда позирует, сняв верхнюю часть купальника, передает Politeka.net.

Так, Яна позировала в бассейне в красном бикини и решила ради пикантного кадра сбросить лифчик. Девушка повернулась спиной к камере и подбросила лиф, прикрывая пышный бюст рукой. При этом купальник эффектно завис в воздухе у нее над головой.

"Ох уж эти пОпарацци😂🙈🔫 #язнаютынаменясмотришь", — игриво подписала снимок Кошкина.

Не удержался от соблазна даже Тарзан, который ранее откровенно признался, что изменял Наташе Королевой. Сергей Глушко оценил пикантное фото Кошкиной лайком.

"А вид спереди был бы куда лучше) не думаете?)", "Просто шикарно!!!! 👏", " Ох уж эта Яна, хулиганка!))🔥", "Слабенькие папарацци, не с той стороны снимают(😂", "Грудь растет))) аж купальник сорвало ))))", "Ну да, поинтереснее ,чем Асмус)))", "Ох уж эти летающие лифчики)", "Харламов фоткал?", "Жгучая мадмуазель😊", "Гарик оценил 😎", — пишут в комментариях восторженные поклонники.

Ранее "невеста" Харламова показала фото из той же серии, но чуточку скромнее. Там Кошкина в купальнике пикантно разлеглась возле бассейна и грелась на солнышке, хвастаясь своими аппетитными формами.

Как известно, Харламову, который находится в бракоразводном процессе с актрисой Кристиной Асмус, активно приписывают роман с Кошкиной. Его якобы видели с ней на вечеринке у Ляйсан Утяшевой. Сами звезды роман отрицают.

Напомним, "пышногрудая невеста" Харламова сверкнула достоинствами в мини-бикини: "Гарик в кустах спрятался".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина свела с ума формами в "хищном" пеньюаре: "Шик, блеск, разврат".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина взбудоражила кадрами на белых простынях: в такую легко влюбиться.