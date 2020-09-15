30-летняя российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, заинтриговала личными кадрами

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Яна опубликовала кадры с самолета, после чего поделилась весьма пикантным видео-бумерангом из отельного номера. Кошкина была без одежды. По крайней мере, в кадр попали ее обнаженные плечи и часть декольте, прикрытого подушкой. Она лежала на белых простынях и показывала то себя, то вид из окна.

Несмотря на то, что Кошкина только проснулась, выглядела она превосходно. Стоит отметить, что телеведущая всегда при полном параде, ее трудно увидеть без макияжа.

Отметим, что после развода с Кристиной Асмус Гарику Харламову активно приписывают роман с молодой телеведущей. Его якобы видели с ней на вечеринке у жены Павла Воли Ляйсан Утяшевой. Кстати, сама Утяшева недавно сильно уколола Асмус, заявив в интервью, что у нее на вечеринке Харламов был очень счастливым. По мнению женщины, он не страдает из-за развода.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина восхитила формами в эффектном мини. Девушка стояла в примерочной, позируя в невероятно коротком платье в цветочек. По словам Кошкиной, в комплект к такому платью должны выдавать охрану, ведь в таких платьях можно лишь хвастаться нижним бельем.

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