Розкішні зірки "Квартал 95" заворожили красою в сукнях

На офіційній сторінці "Жіночого кварталу" в Instagram з'явилася добірка знімків артисток в красивих сукнях, повідомляє Politeka.net.

Автори поста запропонували підписникам проголосувати за сукню, яка їм сподобалася найбільше.

"Вибирай колір сукні! ❤️🧡💛💜 1, 2, 3, 4 або 5?",- йдеться у підписі.

Варто відзначити, що кожен наряд виглядав просто чудово на своїй господині.

Так, Віра Кекелія позувала в білосніжній сукні з глибоким декольте на тонких бретельках. Наряд обтягнув шикарну фігуру артистки, зокрема, підкресливши тонку талію.

Спокуслива брюнетка Марта Адамчук підкреслила свої достоїнства червоним вбранням. Від зірки неможливо відірвати погляду.

Актриса Ольга Жуковцова-Кияшко вибрала рожеве міні-плаття, яке оголило її стрункі ніжки.

Ірина Сопонару підкреслила достоїнства нарядом, схожим на сукню. Довга спідниця виділила красиві стегна артистки.

Катерина Нікітіна в жовтій сукні та босоніжках приверне увагу будь-якого чоловіка, де б не була.

"Гарне плаття червоне!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Марта Адамчук!!❤ ️ ❤ ️ ", "Але ми заплуталися в каруселі, ви всі такі красиві" ," всі сукні такі класні💃 🏼, тому важко вибрати одну🏵️⭐", "богині !!! 🔥 🔥 🔥Неможливо вибрати", " всі дуже хороші 👍😊💞💞 💞💞💞 ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Віра Кекелія поділилася знімком, на якому зручно розташувалася на сидінні в квітчастому топі і зі щасливою посмішкою на обличчі. Судячи з вигляду за вікном, квіти їй тільки купили, щоб порадувати.

Нагадавши, пекуча брюнетка з "Квартал 95" в червоному влаштувала пікантне дефіле посеред дороги: "я пішла…»

Як повідомляла Politeka, гаряча блондинка з "Квартал 95" прикрила бюст квітами, забувши про ліфчику.

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