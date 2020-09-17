Украинская певица и звезда студии "Квартал 95" Вера Кекелия похвасталась романтическим подарком
Как сообщает Politeka.net, вокалистка опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлена в автомобиле с большим букетом цветов. Вера Кекелия удобно расположилась на сидении в цветастом топе и со счастливой улыбкой на лице. Судя по виду за окном, цветы ей только купили, чтобы порадовать.
"Вы только посмотрите на этот цвет!!! Разве можно такое выдержать?;)))))", - отметила Вера Кекелия в описании.
Пользователи социальной сети разделили радость звезды "Женского квартала" в комментариях:
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"Светись всегда , Верочка 🌞🙏🏻😘"; "Потрясающе красивая!!! Вы - свет!!!🔆"; "Красивая, нежная, одухотворенная, наполненная, очень очень красивая💖💖💖"; "Это не надо выдерживать, это надо впитывать и радоваться🙌🙌"; "Сама нежность".
Ранее Вера Кекелия опубликовала снимки, на которых поазалась в длинном белом платье. Облегающий наряд с глубоким декольте идеально подчеркнул пашную грудь красотки и ее осиную талию. Свой образ певица дополнила оригинальным украшением в виде тонкой золотистой цепочки, свисающей с шеи на ее руку. Судя по фото, в таком виде Вера Кекилия зажгла на сцене.
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