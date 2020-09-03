Известная украинская актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала себя в необычном образе

На фото Вера позировала в свадебном платье, а в руках держала бокал с напитком. Волосы у красотки были элегантно укладены, а образ звезда дополнила ярким макияжем. Кекелия сидела на краю стула и улыбалась, демонстрируя себя. Как можно заметить, девушка не надевала белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки. Вера опубликовала снимок в сторис Инстаграм и там таких функций нет, но так и хочется сказать: "Божественна, просто восторг!".

Сообщалось, что вокалистка студии "Квартал 95" Вера Кекелия похвасталась новым проектом с обаятельным партнером.

Артистка опубликовала совместное фото в социальной сети "Инстаграм". По словам Веры Кекелии, она будет вести шоу "Жизнь известных людей" и уже успела познакомиться с коллегой.

Мы писали, что известная актриса Вера Кекелия показала своего малышка и рассказала об интересном факте.

На фото Вера позирует в легком платье, а в руках держит погремушку. Красотка улыбалась на камеру, а перед ней можно увидеть коляску с малышом. Кекелия не прятала лицо мальчика, хотя частично его не было видно за ручкой коляски.

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