Вокалистка студии "Квартал 95" Вера Кекелия очаровала нежным образом с цветами

Как сообщает Politeka.net, красивые кадры появились на странице "Женского квартала" в социальной сети "Инстаграм". Певица предстала на фото в полосатом платье, которое обнажило ее хрупкие плечи, можно также заметить, что девушка не надела бюстгальтер. В руки Вера Кекелия взяла довольно большой букет из различных цветов - они добавили композиции ярких красок. Образ довершила пышная прическа с кудрями, которые торчали во все стороны.

В таком виде звезда "Женского квартала" позировала у серой стены с окном. На одном из фото она лучезарно улыбается, а на другом отвернулась с закрытыми глазами, показав лебединуюю шею. "Если осень, то такая", - отмечается в описании.

Многим пользователям соцсети осенний образ Веры пришелся по вкусу, о чем они сообщили в комментариях:

"Вау, Вера! Какая ты сногсшибательная красотка😍😘😘😘"; "Прям украинская Мэрелин)))"; "🔥❤️Очаровашка"; "Очень стильно и красиво👍👍👍🔥❤️😁"; "Це якийсь капєц! Ти безмежно красива!💜"; "Как красиво!!! Браво фото мастеру!"; "Невероятная !!! Эта лучшая твоя фотосессия ✨✨✨"; "Сказочная фея❤️🔥🙌😍".

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