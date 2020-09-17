Російська актриса і телеведуча Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, подражнила пікантними кадрами

На своїй сторінці в Instagram Кошкіна похвалилася провокаційними кадрами з відпочинку, передає Politeka.net.

Так, на одному з відео Кошкіна здалася, лежачи в номері готелю.

"За дві години засмаги сьогодні біля басейну я вже стрімко перетворився на шоколадку. Зараз переодягнуся в сухий купальник і піду робити для вас фоки», - грайливо сказала дівчина.

Свою обіцянку вона виконала, і трохи пізніше показала, як красується біля дзеркала, виляючи спокусливими формами в фіолетовому купальнику.

Відзначимо, на відпочинку Кошкіна не тільки загоряє біля басейну. Вона також розповіла, що покаталася на парашуті, приявязанном до катера.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися чутки, що розлучається з актрисою Христиною Асмус Гарік Харламов закрутив роман з Кошкіною. Дівчину, що володіє вражаючими формами, навіть охрестили "пишногрудою нареченою Харламова".

Однак незабаром дівчина поспішила спростувати подібні домисли. Правда, її слова переконали далеко не всіх.

Нагадавши, "пишногруда наречена" Харламова блиснула достоїнствами в міні-бікіні:"Гарік в кущах сховався".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна звела з розуму формами в "Хижому" пеньюарі:"Шик, блиск, розпуста".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна розбурхала кадрами на білих простирадлах: в таку легко закохатися.