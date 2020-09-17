Российская актриса и телеведущая Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, подразнила пикантными кадрами

На своей странице в Instagram Кошкина похвасталась провокационными кадрами с отдыха, передает Politeka.net.

Так, на одном из видео Кошкина показалась, лежа в номере отеля.

«За два часа загара сегодня у бассейна я уже стремительно превратилсь в шоколадку. Сейчас переоденусь в сухой купальник и пойду делать для вас фоки», - игриво сказала девушка.

Свое обещание она исполнила, и чуть позже показала, как красуется у зеркала, виляя соблазнительными формами в фиолетовом купальнике.

Отметим, на отдыхе Кошкина не только загорает у бассейна. Она также рассказала, что покаталась на парашуте, приявязанном к катеру.

Напомним, ранее в сети появились слухи, что разводящийся с актрисой Кристиной Асмус Гарик Харламов закрутил роман с Кошкиной. Девушку, обладающую впечатляющими формами, даже окрестили «пышногрудой невестой Харламова».

Однако вскоре девушка поспешила опровергнуть подобные домыслы. Правда, ее слова убедили далеко не всех.

Напомним, "пышногрудая невеста" Харламова сверкнула достоинствами в мини-бикини: "Гарик в кустах спрятался".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина свела с ума формами в "хищном" пеньюаре: "Шик, блеск, разврат".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина взбудоражила кадрами на белых простынях: в такую легко влюбиться.