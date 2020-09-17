Кабмін вже визначився, коли українцям будуть підвищувати пенсію в 2021 році
Як повідомляє Politeka.net, уряд призначив 1 березня датою щорічної індексації-таке рішення ухвалили під час засідання 16 вересня, передає "УНІАН". Примітно, що раніше в Україні не було чітких термінів перерахунку пенсійних виплат і кожен раз для цієї процедури видавали окрему постанову.
"Ми передбачаємо, що пенсії будуть проіндексовані для більш ніж 9 мільйонам пенсіонерів, але орієнтовно підвищення отримають близько 8 мільйонів пенсіонерів", - заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
У наступному році пенсії повинні проіндексувати приблизно на 15%. Таким чином чиновники підвищать розрахунковий розмір пенсій до рівня прожиткового мінімуму, такі пенсії отримають ті, у кого є повний стаж або надбавки за надстаж.
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Крім того, в 2021 році Уряд планує двічі підвищувати мінімальну зарплату: з 1 січня 2021 - до 6000 гривень, а з 1 липня - до 6500. Згідно із законом пенсіонери старше 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж, повинні отримувати не менше 40% "мінімалки". Після підвищень вони отримуватимуть мінімум 2,4 тисячі гривень з січня і 2,6 тисячі гривень з липня.
Додаткові надбавки в 500 гривень щомісяця покладаються пенсіонерам віком від 75 років. Таке підвищення вже торкнулося українців старше 80 років.
Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей.
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