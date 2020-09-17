Кабмин уже определился, когда украинцам будут повышать пенсию в 2021 году

Как сообщает Politeka.net, правительство назначило 1 марта датой ежегодной индексации - такое решение приняли во время заседания 16 сентября, передает "Униан". Примечательно, что раньше в Украине не было четких сроков пересчета пенсионных выплат и каждый раз для этой процедуры издавали отдельное постановление.

"Мы предусматриваем, что пенсии будут проиндексированы для более чем 9 миллионам пенсионеров, но ориентировочно повышение получат около 8 миллионов пенсионеров", - заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

В следующем году пенсии должны проиндексировать примерно на 15%. Таким образом чиновники повысят расчетный размер пенсий до уровня прожиточного минимума, такие пенсии получат те, у кого есть полный стаж или надбавки за сверхстаж.

Кроме того, в 2021 году правительство планирует дважды повышать минимальную зарплату: с 1 января 2021 - до 6000 гривен, а с 1 июля - до 6500. По закону пенсионеры старше 65 лет, не работающие и имеющие полный страховой стаж, должны получать не менее 40% "минималки". После повышений они будут получать минимум 2,4 тысячи гривен с января и 2,6 тысячи гривен с июля.

Дополнительные надбавки в 500 гривен ежемесячно полагаются пенсионерам возрастом от 75 лет. Такое повышение уже коснулось украинцев старше 80 лет.

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