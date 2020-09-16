Стало известно, кто после нового повышения пенсий рискует остаться без обновленных выплат

Такое мнение озвучил экономист Ярослав Жарило, передает Gazeta.ua.

По его словам, в Украине не получится существенно повысить пенсии сразу всем категориям льготников.

Жарило напомнил, что дефицит в Пенсионном фонде и часть выплат уже финансируется за счет государственного бюджета. Крест на повышении также может поставить тот факт, что в стране пенсионеров больше, чем официально работающих.

«Поэтому у нас относительно немного налогоплательщиков в Пенсионный фонд. Часть зарплат находится «в тени», а налоги поступают только из официальной части доходов. Некоторые вообще работают неофициально, то есть не платят единый социальный взнос. Налоги физлицам-предпринимателям насчитывают из размера минимальной заработной платы. С другой стороны, ежегодно растет официальная зарплата. Поэтому увеличиваются отчисления. Но и пенсии нужно повышать. Поэтому дефицит Пенсионного фонда сохраняется», - раскрыл все нюансы финансовый эксперт.

Журило уверен, что проблемы в ПФУ можно решить с помощью пенсионной реформы, в рамках которых украинцы перейдут на накопительные выплаты.

«Можно накапливать деньги на будущую пенсию на своем счету в соответствующих пенсионных фондах. Но это надо делать в течение всей жизни. Улучшить ситуацию не удастся людям предпенсионного возраста или уже существующим пенсионерам. Они могут рассчитывать на перерасчет в случае роста прожиточного минимума. Те, кто может работать на пенсии, будет продолжать зарабатывать страховой стаж», - продолжил он в общении с журналистами.

Подытоживая, финансовый аналитик добавил, что больше всех пострадают украинцы, которые официально не работали в 90-ых, из-за чего потеряли страховой стаж.

«Вскоре большинство граждан, которые достигнут пенсионного возраста, не будут иметь необходимого стажа. Вынуждены будут работать дальше, или получать минимальную социальную помощь. С другой стороны, сохраняется максимальный размер зарплаты, из которой уплачивается единый социальный взнос. Если человек официально получает больше, то на остаток налог не начисляется», – резюмировал Жарило в своем комментарии.

Ранее мы уже рассказывали, что некоторые украинцы столкнулись с проблемами при выплате пенсий.

Речь идет про жителей ОРДЛО, которые получают местные пенсии.

Как оказалось, эти люди могут лишиться пенсий, если оказались нетрудоспособны и не смогли снять свои выплаты или получить их у почтальона в течение 6 месяцев.

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, зарплата в Украине вырастет, 11 тысяч не предел.

Также Politeka писала, что украинцев обрадовали новыми пенсиями, кто получит надбавки.