Відома українська актриса Ксенія Мішина, нова "Холостячка", показала, як готується до проекту

На фото красуня була в прозорому вбранні, а під ним можна побачити білизну. Мішина вирішила залишити волосся розпущеним. Актриса сиділа в гримерці, поки над нею працювали професіонали. Фото вийшло досить ніжним і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ох, як це буде красиво", "чекаємо," а можна мені замість Ксюші?", "Таке відчуття, що не справжня не тільки атмосфера, а й почуття героїв, начебто, гра на публіку", "цікаво, мордобій буде", "найулюбленіша".

Повідомлялося, що відома українська актриса Ксенія Мішина порадувала фанатів яскравим відео.

Для відео Мішина приміряла відразу кілька чуттєвих образів. Вона позувала в білій сукні з опущеними плечима, бігала під дощем у вечірній сукні і виблискувала фігуркою в неймовірно чуттєвому вбранні на бретельках.

Ми писали, що відома українська актриса Ксенія Мішина показала себе в незвичайному образі і розповіла про проект.

На фото Мішина показала себе в гольфі тілесного кольору, спідниці і колготах. Красуня здалася, сидячи на сходинках. Волосся Ксенія зібрала в хвіст, а в руках тримала червону троянду.

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