Известная украинская актриса Ксения Мишина, новая "Холостячка", показала, как отдыхает в пятницу
На фото Ксения стояла на столе в гримерке среди зеркал с лампами. Красотка соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальную фигуру. Девушка была в белых сапогах, топе и лосинах, а волосы собрала в хвост, взяв его рукой и оттянув. Видно, что Мишина получает удовольствие от происходящего. На втором фото красотка уже зажигает с подружкой. Девушки вместе поют и танцуют, а ксения еще и взялась за голову партнерши, двигая ее к себе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Прошу, продолжайте"
Врачи спасают звезду "Сумерек" Роберта Паттинсона, съемки прерваны: что известно о его состоянии
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст дерзко расставила ноги в высоких сапогах на шпильке: "настоящая дива"
Длинноногая дочь Кристины Орбакайте разволновала большим размером: "Уже такая взрослая"
Довольная Бузова засветила бюст в нескромном разрезе, возлюбленный не сдержал эмоций: "Что за..."
Сообщалось, что известная украинская актриса Ксения Мишина показала идеальную осень.
На фото Ксения позировала в футболке и штанах, стоя на фоне стены в переходе и держась за поручни. Волосы красотка оставила распущенными, а сама улыбалась на камеру.
Мы писали, что известная украинская актриса Ксения Мишина показала себя и рассказала о свидании.
На фото Мишина показала себя в джинсах, кроссовках и футболке черного цвета. Волосы красотка оставила распущенными, а сама сидела на ступеньках. Образ дополнила Ксения ярким макияжем и смотрела в объектив камеры, пока ее снимали.
Напомним, "Холостячка" Мишина соблазнила видами в летящей юбочке
А еще Politeka сообщала, что эффектная "Холостячка" Мишина сменила имидж после начала шоу
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина кардинально изменилась за время шоу, актрису не узнать