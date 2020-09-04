Известная украинская актриса Ксения Мишина, новая "Холостячка", показала, как отдыхает в пятницу

На фото Ксения стояла на столе в гримерке среди зеркал с лампами. Красотка соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальную фигуру. Девушка была в белых сапогах, топе и лосинах, а волосы собрала в хвост, взяв его рукой и оттянув. Видно, что Мишина получает удовольствие от происходящего. На втором фото красотка уже зажигает с подружкой. Девушки вместе поют и танцуют, а ксения еще и взялась за голову партнерши, двигая ее к себе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Прошу, продолжайте"

Сообщалось, что известная украинская актриса Ксения Мишина показала идеальную осень.

На фото Ксения позировала в футболке и штанах, стоя на фоне стены в переходе и держась за поручни. Волосы красотка оставила распущенными, а сама улыбалась на камеру.

Мы писали, что известная украинская актриса Ксения Мишина показала себя и рассказала о свидании.

На фото Мишина показала себя в джинсах, кроссовках и футболке черного цвета. Волосы красотка оставила распущенными, а сама сидела на ступеньках. Образ дополнила Ксения ярким макияжем и смотрела в объектив камеры, пока ее снимали.

Напомним, "Холостячка" Мишина соблазнила видами в летящей юбочке

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