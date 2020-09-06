Известная украинская актриса Ксения Мишина, новая "Холостячка", показала себя на прогулке
На фото Мишина позирует в платье и без белья. Красотка гуляет по улице и рассказывает о вечернем выпуске "Танцев со звездами". Волосы у звезды остались распущены, а образ Ксения дополнила стильными серьгами и цепочкой. Об этоом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли ничего написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Кошечка на охоте, вид сверху лучший".
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Сообщалось, что известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда нового проекта "Холостячка", порадовала фанатов невероятно красивым кадром и поделилась своими мыслями.
В кадре артистка приняла довольно экстравагантную позу сидя на стуле. На ее ногах замечены ролики, которые она продемонстрировала крупным планом, а также игриво закусила кончик пальца, не смотря в кадр. Ксения Мишина была одета в удобную одежду теплых осенних тонов, желтые штаны и свитшот. Ее волосы были уложены в крупные локоны, а на лице сверкал яркий макияж.
Мы писали, что 31-летняя украинская актриса Ксения Мишина поделилась нежными фото с новой съемки.
Красотка, которая стала новой героиней шоу "Холостячка", рассказала, что ее красота часто мешала ей в жизни.
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