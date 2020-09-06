Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда нового проекта "Холостячка", порадовала фанатов невероятно красивым кадром и поделилась своими мыслями

Снимок появился в ее Instagram-аккаунте, передает Politeka.net.

В кадре артистка приняла довольно экстравагантную позу сидя на стуле. На ее ногах замечены ролики, которые она продемонстрировала крупным планом, а также игриво закусила кончик пальца, не смотря в кадр. Ксения Мишина была одета в удобную одежду теплых осенних тонов, желтые штаны и свитшот. Ее волосы были уложены в крупные локоны, а на лице сверкал яркий макияж.

надо сказать, что от фотография так и веет осенним очарованием.

В публикации Мишина порассуждала о временах года и рассекретила, за что любит осень.

По словам наблюдениям актрисы, люди делятся на два типа: первые ощущают Новый год и начало чего-то совсем нового в жизни- осенью, а вторые после зимней спячки - весной.

«Я обожаю осень. Это всегда время перемен. Как осенний ветерок несёт истинную прохладу, так и моя душа чувствует вибрации возможностей. Эта весна и это лето выдались особенными, согласитесь, но не стоит отчаиваться. Многое зависит от нас. Мы можем влиять на свою жизнь и всегда имеем возможность выбирать, как реагировать на происходящее. В этом сентябре я выбираю открыться новым людям, идеям, проектам и приключениям. Я запасаюсь доверием ко вселенной, чтобы иметь возможность без страха и предрассудков разглядеть, что она приготовила для меня. Ведь если все время ждёшь опасность, будь готов видеть ее на каждом шагу!», - высказалась Ксения Мишина.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы в комментариях.

«Ксююю, пора тебе в Голливуд❤️🙌🏻 «, «Ты прекрасна! Хочу жениться на тебе», «Горячая королева», «Выглядишь невероятно», - пишут они.

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