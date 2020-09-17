Відома модель Міла Кузнєцова показала себе, здивувавши формами

На фото красуня здалася в наряді з великим декольте. Волосся у Міли були зібрані назад, а образ зірка доповнила яскравим макіяжем. Дівчина сиділа на задньому сидінні автомобіля, демонструючи пишні груди максимально близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Гармата, ідеальний ракурс".

Повідомлялося, що відома українська модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про бажання.

На фото Міла здалася у величезному вбранні, який складався з мотузочок. Красуня таким чином спробувала вмістити груди 13 розміру, але вдалося не повністю. Образ Кузнєцова доповнила стильними окулярами, а сама дивилася в об'єктив камери. Волосся у дівчини були розпущені.

Ми писали, що відома модель Міла Кузнєцова, у якої 13-й розмір бюста, показала себе в незвичайному вигляді.

На фото Міла позує в червоному купальнику на мотузочках. Іншу частину наряду не видно, красуня сиділа в кріслі. Волосся у дівчини було розпущеним, а Кузнєцова дивилася в об'єктив камери. Зірка себе зняла зверху, тому можна побачити величезний бюст, майже не прикритий.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром потрясла "бомбочками" в басейні

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром затягнула свої стиглі "арбузики" в прозору сіточку

Також Politeka повідомляла, що українка з 13-м розміром блиснула головною гордістю в кактусах



