Известная украинская модель Мила Кузнецова показала, как развлекается на отдыхе

На кадрах Мила позировала в красном купальнике с огромным декольте. Звезда дополнила образ стильными очками, а волосы оставила распущенными. Кузнецова стояла в бассейне и танцевала под хит Потапа, который быстро распространился в сети ТикТок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 7 тысяч раз и написали комментарии:

"Вы фантазируете", "Мулатка, очень позитивно и как всегда красиво", "Я балдею от твоего позитива, очень классное видео", "Какая же вы красивая, такая очаровательная,супер", "Как всегда просто обалденно выглядишь", "Мила Вы очень хорошо выглядите", "Безумно красивая леди", "Этот твой купальник мне нравится больше остальных - прямо Спасатели Малибу", "Милочка, как всегда купальник отпад, а ты ещё лучше в этом купальнике. Вся такая сияющая, позитивная, ну короче слов нет. Милочка так держать!!!".

Сообщалось, что известная модель Мила Кузнецова показала себя экстремально близко и рассказала о том, чего не хватает.

На кадрах Мила позировала в голубом купальнике, сверху которого можно увидеть прозрачную сеточку. Красотка показывала себя под зонтиком, демонстрируя пышную грудь.

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