Модель Мила Кузнецова похвасталась впечатляющими формами
Обладательница 13-го размера груди показала пикантное видео с отдыха. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Модель рассказала о своем идеальном дне.
«Для меня идеальный день это как сегодня. Просыпаешься в пять утра и идешь встречать рассвет на море. И тогда такой день длинный. Вообще просто кайф», - поделилась впечатлениями девушка.
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Кузнецова для отдыха выбрала яркий купальник с принтом цветущих кактусов.
Отметим, несмотря на такой ранний подъем девушка успела сделать макияж.
«Какая же вы красивая, ну просто обалденная 👍», - пишут в комментариях модели.
Сейчас она отдыхает в Египте.
Ранее Кузнецова показала себя в полосатом купальнике, который визуально сделал бюст еще больше. Мила позировала перед зонтиком на пляже, а образ дополнила стильными очками. Красотка без стыда демонстрировала свою гордость, показавшись довольно близко к камере.
"Расскажу прикол) красное море богато на кораллы и рыбы. Уже как 4 день играю с одной рыбкой, ныряя в очках возле буйка) так весело я за буек, а она меня отгоняет и красивая такая)) ух... захожу в магазин вечером и смотрю брошюру... рыба-хирург", - написала Мила.
Напомним, украинка с 13-м размером в купальнике похвасталась "бомбочками" на пляже.
А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером покорила огромным бюстом в смелом бикини.
Также Politeka сообщала, что украинка с 13-м размером обтянула бюст веревочками, эффектный ракурс.