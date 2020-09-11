До чего же хороша

Модель Мила Кузнецова похвасталась впечатляющими формами

Обладательница 13-го размера груди показала пикантное видео с отдыха. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Модель рассказала о своем идеальном дне.

«Для меня идеальный день это как сегодня. Просыпаешься в пять утра и идешь встречать рассвет на море. И тогда такой день длинный. Вообще просто кайф», - поделилась впечатлениями девушка.

Кузнецова для отдыха выбрала яркий купальник с принтом цветущих кактусов.

Отметим, несмотря на такой ранний подъем девушка успела сделать макияж.

«Какая же вы красивая, ну просто обалденная 👍», - пишут в комментариях модели.

Сейчас она отдыхает в Египте.

Ранее Кузнецова показала себя в полосатом купальнике, который визуально сделал бюст еще больше. Мила позировала перед зонтиком на пляже, а образ дополнила стильными очками. Красотка без стыда демонстрировала свою гордость, показавшись довольно близко к камере.

"Расскажу прикол) красное море богато на кораллы и рыбы. Уже как 4 день играю с одной рыбкой, ныряя в очках возле буйка) так весело я за буек, а она меня отгоняет и красивая такая)) ух... захожу в магазин вечером и смотрю брошюру... рыба-хирург", - написала Мила.

Напомним, украинка с 13-м размером в купальнике похвасталась "бомбочками" на пляже.

А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером покорила огромным бюстом в смелом бикини.

Также Politeka сообщала, что украинка с 13-м размером обтянула бюст веревочками, эффектный ракурс.