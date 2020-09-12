Известная модель Мила Кузнецова показала себя экстремально близко и рассказала о том, чего не хватает

На кадрах Мила позировала в голубом купальнике, сверху которого можно увидеть прозрачную сеточку. Красотка показывала себя под зонтиком, демонстрируя пышную грудь. Волосы у Кузнецовой были собраны назад, а образ дополнила звезда ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне в этом видео не хватает: раз и поменялся купальник, раз и поменялся второй. И вообще, все по кайфу", - сказала в видео красотка.

Фанаты посмотрели ролик более 3 тысяч раз и написали комментарии:

"Не понимаю, но ты мне нравишься", "Вам лучше всего смеяться и хихикать. Ты заставляешь меня чувствовать себя хорошо", "У вас действительно каждый купальник ещё круче предыдущего", "Какая красота, вам безумно красиво в таком купальнике", "У тебя все купальники очень классные", "Желаю всегда получать от жизни кайф".

Сообщалось, что модель Мила Кузнецова похвасталась впечатляющими формами.

Модель рассказала о своем идеальном дне.

«Для меня идеальный день это как сегодня. Просыпаешься в пять утра и идешь встречать рассвет на море. И тогда такой день длинный. Вообще просто кайф», - поделилась впечатлениями девушка.

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