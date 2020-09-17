Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, підкорила зовнішністю в спортивному костюмі

Зірка постала в облягаючому одязі, передає Politeka.net. Топік і міні-шорти відмінно підкреслили досконалі вигини зірки.

Топік підкреслив соковиті груди, які ледь не вистрибували з нього. Все-таки принади красиво виглядали в такому сміливому вбранні.

Також модель одягла тонкі облягаючі велосипедки, що відмінно підкреслили ідеальну форму стегон.

Привертають увагу й стрункі ніжки в білосніжних кросівках.

Зірка злегка вигнулася, виставивши стегно в сторону.

На другому фото красуня позувала з м'ячем, засвітивши накачані руки.

Варто відзначити, що красуня така тонка - дуже струнка, можна сказати, екстремально худа, проте, від її фігури не можна відірвати погляду завдяки шикарним рельєфам.

За 15 годин пост зібрав майже 8000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато компліментів її досконалій фігурі.

Нагадаємо, Олівія Калпо позувала за столиком в кафе з обтягуючому костюмі. Зірка одягла тісний топік, під яким показалося найінтимніше. Видно, що модель вважала за краще не надягати ліфчик.

Груди Калпо випирали з великого декольте, а довжина топіка дозволила розглянути струнку талію.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо вирішила похвалитися новими обкладинками модних журналів, які вона прикрасила. Красуня тримала в руках два журнали і виглядала дуже щасливою. Видно, що одну з обкладинок прикрасив спокусливий знімок, на якому Олівія постала в нижній білизні.

Нагадаємо, що Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

А ще Politeka писала, що Олівія Калпо вразила образами в мокрій майці, купальниках і без них: топ гарячих фото.

Також Politeka повідомляла, що Олівія Калпо в крихітному купальнику влаштувала ігрища: «неперевершена».