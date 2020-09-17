Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, покорила внешностью в спортивном костюме

Звезда предстала в облегающей одежде, передает Politeka.net. Топик и мини-шорты отлично подчеркнули совершенные изгибы звезды.

Топик подчеркнул сочную грудь, которая едва ли не выпрыгивала из него. Все-таки прелести красиво смотрелись в столь смелом наряде.

Также модель надела тонкие облегающие велосипедки, отлично подчеркнувшие идеальную форму бедер.

Привлекают внимание и стройные ножки в белоснежных кроссовках.

Звезда слегка выгнулась, выставив бедро в сторону.

На втором фото красотка позировала с мячом, засветив накаченные руки.

Стоит отметить, что красотка такая тонкая - очень стройная, можно сказать, экстремально худая, тем не менее, от ее фигуры нельзя оторвать взгляда благодаря шикарным рельефам.

За 15 часов пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много комплиментов ее совершенной фигуре.

Напомним, Оливия Калпо позировала за столиком в кафе с обтягивающем костюме. Звезда надела тесный топик, под которым показалось самое интимное. Видно, что модель предпочла не надевать лифчик.

Грудь Калпо выпирала из большого декольте, а длина топика позволила рассмотреть стройную талию.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо решила похвастаться новыми обложками модных журналов, которые она украсила. Красотка держала в руках два журнала и выглядела очень счастливой. Видно, что одну из обложек украсил соблазнительный снимок, на котором Оливия предстала в нижнем белье.

Напомним, что Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

А еще Politeka писала, что Оливия Калпо сразила образами в мокрой майке, купальниках и без них: топ горячих фото.

Также Politeka сообщала, что Оливия Калпо в крохотном купальнике устроила игрища: «Непревзойденная».