Українців попередили про ймовірність різкого зростання безробіття і зниження зарплат

Прогноз озвучила експерт ринку праці Тетяна Пашкіна, передає УНІАН.

Відзначається, що до такого сумного сценарію слід готуватися в разі другої хвилі китайського вірусу і викликаного нею карантину.

Ситуація може бути навіть гіршою, ніж навесні.

"У нас вже немає того запасу міцності. І якщо навесні люди могли протриматися, маючи певний фінансовий запас, то зараз люди цього не зможуть. Вони не зуміли сформувати фінансову подушку", - говорить експерт.

Також вона звернула увагу на той факт, що ситуація з трудовою міграцією також погіршилася.

"Ми зараз дуже залежні від того, як буде йти карантин [в інших країнах]. Наприклад, друга хвиля коронавірусу в Чехії, а це наш партнер з працевлаштування. Ми маємо великі проблеми з Німеччиною щодо вакансій", – додала Пашкіна.

Крім того, експерт попередила, що зростання зарплат, особливо у сфері послуг, краще особливо не чекати.

"Ринок взагалі не дозволить платити високу зарплату. Тепер у нас менше імпульсивних покупок. Тому іноді, коли роботодавець хотів би платити більше, не може зробити цього. Ринок надання послуг звузився, тому об'єктивно заробітна плата може теж бути меншою", - сказала Пашкіна.

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