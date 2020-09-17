Украинцев предупредили о вероятности резкого роста безработицы и снижения зарплат

Прогноз озвучила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, передает УНИАН.

Отмечается, что к такому печальному сценарию следует готовиться в случае второй волны китайского вируса и вызванного ею карантина.

Ситуация может быть даже хуже, чем весной.

"У нас уже нет того запаса прочности. И если весной люди могли продержаться, имея определенный финансовый запас, то сейчас люди этого не смогут. Они не сумели сформировать финансовую подушку", – говорит эксперт.

Также она обратила внимание на тот факт, что ситуация с трудовой миграцией также ухудшилась.

"Мы сейчас очень зависимы от того, как будет идти карантин [в других странах]. К примеру, вторая волна коронавируса в Чехии, а это наш партнер по трудоустройству. Мы имеем большие проблемы с Германией относительно вакансий", – добавила Пашкина.

Кроме того, эксперт предупредила, что роста зарплат, особенно в сфере услуг, лучше особо не ждать.

"Рынок вообще не разрешит платить высокую зарплату. Теперь у нас меньше импульсивных покупок. Поэтому иногда, когда работодатель хотел бы платить больше, не может сделать этого. Рынок предоставления услуг сузился, поэтому объективно заработная плата может тоже быть меньше", - сказала Пашкина.

Напомним, чему готовы научить украинцев за день: зарплата в 20 тысяч гривен, опыт работы не обязателен.

Как сообщала Politeka, зарплаты в Украине вырастут на 30%, в Минфине озвучили сроки: кому ждать прибавку.

Также Politeka писала, что зарплаты и пенсии украинцев вырастут, но есть одно но: чего ждать в следующем году.